2021/01/23 | 17:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه).فيما يلي نص القرار:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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