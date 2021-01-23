نائب سابق: حكومة الكاظمي ذهبت ابعد من المهام المكلفة بها ووجهت اقتصاد العراق للمجهول

2021/01/23 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد النائب السابق جاسم الحلفي، السبت، حكومة الكاظمي ذهبت ابعد من مهامها المكلفة بها، مبينا ان القروض التي تقدمت بها ستذهب باقتصاد العراق الى المجهول.

وقال الحلفي لـ/المعلومة/ ان “حكومة الكاظمي كلفت بمهمة اجراء الانتخابات المبكرة وتامين الاجواء لها وحمايتها من التزوير ولم تكلف باي مهام اخرى والتي هي من اختصاص الحكومات المنتخبة التي ستاتي بعد الانتخابات”.

واضاف ان “الحكومة ذهبت الى ابعد من اختصاصها ومن بينها القروض واغراق العراق بها والنفقات غير القانونية بموازنة 2021″، لافتا الى ان “القروض ستذهب بالعراق الى المجهول”.

وتابع ان “نفس القوى التي اصرت على تولي الكاظمي ورشحته للمنصب تطالب اليوم بإقالته مما يثير العديد من الاستفهامات”.انتهى25و

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