سفير العراق في الأردن يصدر توضيحاً للراغبين بالسفر بشأن فحوصات كورونا

2021/01/23 | 18:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا السفير العراقي لدى الاردن حيدر العذاري، السبت، المواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة، إجراء اختبار كوفيد 19 التشخيصي في المختبرات المعترف بها من قبل الحكومة الأردنية، لتفادي الرفض.

وقال العذاري في توضيح نشره، وتابعه "ناس" (23 كانون الثاني 2021): إنه "يواجه عدد من المواطنين العراقيين عند وصولهم إلى الاردن قادمين من العراق او دول اخرى مشكلة رفض سلطات المطار نتيجة فحص ال PCR السلبية لانها صادرة من مختبرات غير معتمدة من قبل الحكومة الاردنية لدى العراق وباقي الدول".

وأضاف أنه "من الضروري على المواطن العراقي الذي يرغب بالسفر الى الاردن التاكد من ان المختبر الطبي معتمد لدى السلطات الاردنية وذلك من خلال التواصل مع سفاراتنا في الخارج او السفارات الاردنية المتواجدة في تلك الدول اذا كان المواطن العراقي مقيم خارج العراق او السفارة العراقية في عمان او السفارة الاردنية في بغداد اذا كان المواطن العراقي قادما من العراق تفاديا لاي مشاكل قد تواجه المسافرين ومنها منعهم من الدخول مما يضطرهم للعودة الى البلد الذي قدمو منه".

ونشر العذاري قائمة بمواقع المختبرات الطبية في العراق والمعتمدة من قبل الحكومة الاردنية لقبول فحص ال PCR بينها":

دائرة صحة كركوك - مستشفى الولادة والامراض النسائية والاطفال

دائرة صحة النجف الاشرف - مستشفى الحكيم العام

دائرة صحة ديالى - مختبر الصحة العامة

دائرة صحة بغداد / الرصافة - مستشفى الامام علي (ع)

دائرة مدينة الطب - مستشفى دار التمريض الخاص

المختبر الاستشاري في اليرموك - بغداد

مختبر الصحة العامة المركزي - بغداد

دائرة صحة الانبار - مختبر الصحة العامة

دائرة صحة البصرة - مستشفى الزبير العام

دائرة صحة الديوانية - مستشفى الديوانية التعليمي

دائرة صحة صلاح الدين - مختبر الصحة العامة

دائرة صحة ذي قار - مختبر الصحة العامة

دائرة صحة بابل

دائرة صحة كربلاء

دائرة صحة ميسان

دائرة صحة نينوى.

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