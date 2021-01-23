ساوثهامبتون يقصي ارسنال من كأس انكلترا

2021/01/23 | 18:03 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على ضيفه أرسنال حامل اللقب بهدف دون رد السبت في إطار الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب سينت ماري معقل ساوثهامبتون، الذي تمكن من حسم انتصاره بهدف سجله مدافع أرسنال، البرازيلي غابرييل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

وحاول فريق المدفعجية أن يستعيد التوازن ويعود إلى اللقاء إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حتى بعد أن دفع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا ببعض لاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني أمثال الفرنسي ألكسندر لاكازيت ونجم الفريق الصاعد بوكايو ساكا.

يذكر أن أرسنال هو حامل لقب المسابقة، وذلك عندما تغلب على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية الذي أقيم في الأول من آب/أغسطس العام الماضي.

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