بالوثيقة.. الامن النيابية تدعو لاستضافة القادة الامنيين للتحقيق بتفجيري ساحة الطيران

2021/01/23 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بغية استضافة القادة الامنيين للتحقيق في حادث التفجير الارهابي الذي وقع في ساحة الطيران.

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