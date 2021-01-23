برئاسة الحلبوسي.. البرلمان يباشر بمناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة

2021/01/23 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشر مجلس النواب، اليوم السبت، بالمناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة.وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يبدا مناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة”.

واضاف ان “الجلسة الان برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس”.

وكان مجلس النواب افتتح، اليوم السبت، جلسته رقم ٣٦، الـــدورة النيابيـــة الرابعـة برئاسة نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بشير الحداد.

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