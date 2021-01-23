أزمة الجائحة في العراق: مؤشر الضحايا ينخفض مجددًا

2021/01/23 | 18:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 4 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 770 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 778 إصابة، و4 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1546 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 94%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 20 ألف شخص، 154 منهم تحت العناية المركزة.

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