2021/01/23 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، التمسك بخدمات مدرب فريق كرة القدم رزاق فرحان.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عقدت اجتماعاً أستثنائيآ مطولآ للتباحث في أمور فريق كرة القدم قبل انتهاء المرحلة الاولى للدوري الكروي الممتاز”.

واضافت ان “الاجتماع تخلل صدور عدة قرارات من شائنها تحسن من اداء الفريق ونتائجه في المباريات القادمة، حيث قررت الادارة عدم قبول استقالة المدرب رزاق فرحان والتمسك بخدماته لقيادة فريق كرة القدم في مباريات الدوري الممتاز واتخذ القرار بالاجماع”.

وبينت ان “الادارة قررت تخويل الكادر التدريبي بالتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق في الأنتقالات الشتوية وابعاد بعض الاعبين حسب قناعات الكادر التدريبي”.

واشارت الى ان “الادارة قررت خصم 20%‎ من رواتب لاعبي الفريق لشهر كانون الثاني 2021 لسوء النتائج وتلغى العقوبة في حال تحسن النتائج في المباريات القادمة”.

يذكر ان رزاق فرحان كان قد قرر الاستقالة من منصبه.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يتمسك بخدمات مدربه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان يتمسك بخدمات مدربه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).