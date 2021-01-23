العراق يسجل 778 إصابة و4 وفيات بـ

2021/01/23 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجمل الإصابات 612870 حالة.وسجلت "الصحة" وفاة 4 حالات جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 12988 حالة، وفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم السبت.وبلغت نسبة الشفاء …

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