المالية النيابية: لا يوجد أي استقطاع من رواتب موظفي العراق لعام 2021

2021/01/23 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي أنه لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021.وقال عضو اللجنة، النائب ناجي السعيدي، في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد إي استقطاع من رواتب …

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