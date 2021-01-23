نتائج “مبهرة” لاستطلاع حديث: ما نسبة العراقيين الذين يوافقون على تلقي لقاح كورونا مقارنة بالعالم؟

2021/01/23 | 18:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهرت نتائج استطلاع حديث اجرته مؤسسة غالوب الدولية، ارتفاع كبير بنسبة العراقيين الذين يوافقون على تلقي لقاح كورونا مقارنة بنسبة الموافقة لباقي دول العالم.

وبحسب الاستطلاع فإن “الغالبية العظمى من العراقيين يوافقون على أخذ لقاح كورونا وبفارق واضح عن المعدل العالمي للموافقة، حيث جاء ذلك في استطلاع نهاية العام الذي قامت به مؤسسة گالوب الدولية في حوالي 50 دولة في العالم”.

ووافق 88% من العراقيين على تلقي اللقاح، مقابل 67% في باقي دول العالم.

فيما رفض 12% فقط من العراقيين تلقي اللقاح، مقابل نسبة رفض بلغت 26% عالميًا لتلقي اللقاح.

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