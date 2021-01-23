البرلمان يصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا

2021/01/23 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قرار برلماني لإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب ُصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه)".

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