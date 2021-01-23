بالوثيقة.. الأمن النيابية تطلب استضافة 6 قادة عسكريين وأمنيين على خلفية تفجير الطيران الانتحاري

2021/01/23 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغداد

لجنة الامن والدفاع تخاطب القائد العام للقوات المسلحة لاستضافة القادة الامنيين للتحقيق في حادث التفجير الارهابي الذي وقع في ساحة الطيران:

يتبع..

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