البرلمان يبدأ مناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة

2021/01/23 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بدء مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "جلسة مجلس النواب الآن برئاسة محمد الحلبوسي".

وأضافت، أن "مجلس النواب بدء مناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة".

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