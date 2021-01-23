بالوثيقة.. البرلمان يصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا

2021/01/23 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، السبت، على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس ان "مجلس النواب صوت على قرار نيابي لإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه)".

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