كفري.. طائرات التحالف تقصف أوكاراً لداعش

2021/01/23 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف طائرات التحالف الدولي، خلال اليومين المنصرمين، أوكار تنظيم داعش الارهابي في حدود منطقتي بلكانه وقوريجاي ضمن قضاء كفري.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مراسلتنا في كفري، فأن طائرات التحالف قصفت أمس الجمعة واليوم السبت أوكار تنظيم داعش الاجرامي في حدود منطقتي بلكانه وقوريجاي ضمن قضاء كفري، مبينة ان القصف نجم عنه مقتل عدد من الارهابيين المنتمين الى التنظيم الاجرامي.

وأضافت، ان القصف استمر الى ما بعد ظهيرة اليوم، لافتة الى ان عدد القتلى والجرحى في صفوف التنظيم الارهابي غير معلوم حتى هذه اللحظة.

PUKmedia خاص

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