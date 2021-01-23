الصحة الاتحادية: تسجيل 1546 حالة تعافي من كورونا

2021/01/23 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، يوم السبت، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 778 اصابة جديدة بالفايروس المستجد في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وأضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة من الاصابة بالفايروس بلغت 1546، مبينة ان الوفيات الجديدة بلغت 4 حالات فقط.

وأدناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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