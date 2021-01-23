اطفاء تام للكهرباء في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى نتيجة خلل في الخطوط الرئيسة الناقلة

2021/01/23 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر في توزيع كهرباء كركوك عن وقوع اطفاء تام للكهرباء في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى نتيجة خلل فني في الخطوط الرئيسة الناقلة للكهرباء عبر الشبكة الوطنية قرب المنصورية في محافظة ديالى ./انتهى

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