البرلمان يُصوت على قرار لتوسعة مقاعد الدراسات العليا

2021/01/23 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قرار

نيابي لإجراء توسعة مقاعد الدراسات

العليا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، إن

"مجلس النواب صوت على قرار نيابي لإجراء

توسعة لمقاعد الدراسات العليا (ماجستير

- دكتو

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