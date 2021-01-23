البرلمان يصوت على انضمام العراق الى اتفاقيتين دوليتين

2021/01/23 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، السبت، على انضمام

العراق الى اتفاقيتين دوليتين.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن مجلس

النواب صوت على مشروع قانون انضمام

جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية

بشأن المسؤولية المدنية عن

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