2021/01/23 | 18:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 23 يناير 2021 | 06:16 مساءً

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الأمن النيابية تطلب استضافة 6 قادة عسكريين وأمنيين على خلفية تفجير الطيران الانتحاري

الأمن النيابية تطلب استضافة 6 قادة عسكريين وأمنيين على خلفية تفجير الطيران الانتحاري

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