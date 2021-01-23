توقعات الطقس.. العراق يتأثر بمنخفض ضعيف يسبب هطول أمطار وثلوج

2021/01/23 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 24 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى تأثر العراق يومي الخميس والجمعة بمنخفض جوي ضعيف، يسبب هطول أمطار على مدن شمال وغرب ووسط البلاد، مع فرص هطول ثلجي يشمل مناطق من السليمانية وشمال اربيل ودهوك، وربما السليمانية.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة اليوم، (23 كانون الثاني 2021): "اجواء صافية وباردة متوقعة خلال الايام المقبلة".

وأضاف عطية، ان "حالة جوية تبدأ بوادرها بتحول الرياح الى جنوبية شرقية نشطة السرعة يوم الاربعاء، بتأثير اندفاع منخفض جوي جبهوي من البحر المتوسط".

وتابع، انه "وطبقا لتوقعات نماذج الطقس، فإن تأثير هذا المنخفض الضعيف، سيكون يومي الخميس والجمعة وتتركز الامطار على مدن شمال وغرب ووسط البلاد.



مع فرص هطول ثلجي يشمل مناطق من السليمانية وشمال اربيل ودهوك، ربما تصل للمناطق المنخفضة في السليمانية".

وتوقع، ان "يعقب عبور هذا المنخفض في بداية الاسبوع المقبل، انخفاض بدرجات الحرارة ستشهده كافة المدن، بعد ان تبدأ ارتفاعها التدريجي بعد غد، الاثنين".

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