2021/01/23 | 18:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
كشف تحالف عراقيون، السبت، عن وجود اكثر من 8 الاف ارهابي في السجون العراقية غالبيتهم اكتسب الحكم به الدرجة القطعية ولم ينفذ، داعيا الى الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة على اعدامهم.
وقال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش لـ/المعلومة/ ان “اغلب الارهابين لا يخشون العقوبة بتنفيذ جرائمهم كونهم يعلمون عند القبض عليهم يودعون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون: رئاسة الجمهورية عطلت اعدام 8 الاف ارهابي بالسجون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف تحالف عراقيون، السبت، عن وجود اكثر من 8 الاف ارهابي في السجون العراقية غالبيتهم اكتسب الحكم به الدرجة القطعية ولم ينفذ، داعيا الى الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة على اعدامهم.
وقال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش لـ/المعلومة/ ان “اغلب الارهابين لا يخشون العقوبة بتنفيذ جرائمهم كونهم يعلمون عند القبض عليهم يودعون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون: رئاسة الجمهورية عطلت اعدام 8 الاف ارهابي بالسجون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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