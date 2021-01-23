عراقيون: رئاسة الجمهورية عطلت اعدام 8 الاف ارهابي بالسجون

2021/01/23 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف تحالف عراقيون، السبت، عن وجود اكثر من 8 الاف ارهابي في السجون العراقية غالبيتهم اكتسب الحكم به الدرجة القطعية ولم ينفذ، داعيا الى الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة على اعدامهم.وقال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش لـ/المعلومة/ ان “اغلب الارهابين لا يخشون العقوبة بتنفيذ جرائمهم كونهم يعلمون عند القبض عليهم يودعون […]

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