2021/01/23 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد عدم اعتماد درجات نصف السنة للعام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد عدم اعتماد درجات نصف السنة للعام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).