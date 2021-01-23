التربية تنفي اعتماد درجات نصف السنة للعام الدراسي الحالي

2021/01/23 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

نفت وزارة التربية، اليوم السبت، اعتمادها درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي 2020- 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خبر اعتماد الوزارة درجة نصف السنة درجة نهائية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، عار عن الصحة"، مشيرا الى أن "هذا الخبر مجرد إشاعة ولا صحة له ولا يتداول في وزارة التربية وإن الهدف منها خلخلة النظام التربوي".

وأضاف، أن "الوزارة تدعو العوائل العراقية والأسر التربوية لتوخي الدقة والحذر في انتقاء الأخبار ومتابعة الصفحات الرسمية لوزارة التربية لأنها تبث الأخبار الحقيقية والصحيحة والصادقة".

وتابع فاروق أن "الوزارة حددت امتحانات الفصل الأول وكذلك امتحانات نصف السنة وامتحانات الفصل الثاني والامتحانات النهائية، لكن حتى الآن لم يتم تحديد الجدول الخاص بموعد امتحانات نصف السنة"، مؤكدا أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك جدول لنصف السنة وبعده إيضا يكون هناك فصل ثان".

وأشار الناطق الرسمي للوزارة، أن "العام الدراسي ماض وحسب مقررات خلية الأزمة، دوام يوم واحد في الأسبوع مع أداء اختبارات إلكترونية واختبارات تقليدية تفاعلية داخل الصف".

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