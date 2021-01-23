العراق..الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات لـ

2021/01/23 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي، السبت، ثلاث مضافات لفلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين....

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