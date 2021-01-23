2021/01/23 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).