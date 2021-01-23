2021/01/23 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي اليوم السبت , عن ابعاد مخالفين لشروط الاقامة , والقبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة في المحافظة.

وأوضح الغانمي لـــ PUKmedia، انه " بإشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني , ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة , تمكن قسم الأمن السياحي في محافظة كربلاء من القبض على سبعة متهمين بينهم مطلوبين من خارج المدينة ، فيما استطاعت مفارز القسم ومن خلال التنسيق مع قسم شؤون الإقامة من إبعاد 17 مخالف عربي واجنبي مخالفين لشروط الإقامة.

وتابع الغانمي، وفي مجال تعزيز الأمن المجتمعي فقد أقام قسم الأمن السياحي بتنفيذ ثلاث ممارسات أمنية , فضلا عن كشف شركة سياحية وهمية إضافة الى تحقيق هوية وطلب معلومات العديد من الأشخاص.

يشار الى أن الأجهزة الأمنية في كربلاء المقدسة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع قيادة الشرطة في سبيل حماية المواطنين والزائرين وتعزيز الأمن والاستقرار.

PUKmedia - جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تُبعد 17 مخالفاً عربياً واجنبياً لشروط الاقامة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تُبعد 17 مخالفاً عربياً واجنبياً لشروط الاقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).