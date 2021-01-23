عين القاهرة.. واجهة حضارية جديدة تُزين قلب العاصمة المصرية

2021/01/23 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت شركة هاواي للسياحة والإستثمار مؤتمرا صحفيا لوضع حجر الاساس لمشروع ( عين القاهرة ) والذى يعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بارتفاع 120 متر فى قلب القاهرة على ضفاف النيل .

واكد أحمد سيد متولى ، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار ، فى تصريح صحفي أن الشركة تعتزم البدء فى انشاءات المشروع على ان يتم افتتاحه فى صيف 2022 وان الشركة طرحت فكرة " عين القاهرة " على الحكومة والتى خصصت ارض حديقة المسلة بمنطقة الزمالك للمشروع ويستهدف عين القاهرة ان يصبح نموذج معاصر للمعالم السياحية بقلب القاهرة الكبري ومن المتوقع ان يجذب مالايقل عن 2.5 مليون سائح سنوياً .

واشار متولى الى ان " عين القاهرة " ، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030 .



ويتيح "عين القاهرة " مشاهدة القاهرة الكبري لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وتحتوى على 48 كابينة بسعة 6الى 8 زائرين لكل كابينة وتزود الكبائن بشاشات عرض والمشروع هو الاكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيغاس وسنغافورة.

واضاف متولى ان المشروع طفرة في القطاع الترفيهي السياحي و يتيح مشاهدة بانوراميه فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وتمتلك شركة " هاواي للسياحة والاستثمار " سابقة أعمال قوية حيث نفذت مشروعات مميزة منها ميراج مول، ميراج سيتى ، ميراج ريزيدنس بالقاهرة الجديدة بالاضافة الى فنادق ومشروعات اخرى بمحافظة بورسعيد ويرأس مجلس إدارتها أحمد سيد متولى نجل رجل الاعمال الراحل سيد متولى رئيس النادى المصري البورسعيدى.

وفي ذات السياق قام اللواء امير سيد احمد مستشار السيد رئيس جمهورية مصر العربية للتخطيط العمراني و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة ( Cairo eye ) بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 خمسة آلاف متر٢ بتكلفة قدرها ٥٠٠ خمسمائة مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تدشين مشروع عين القاهرة يضيف وجهة ترفيهية وسياحية جديدة للعاصمة وستكون واحدة من معالم القاهرة الحديثة وتأتى ضمن خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي يجرى العمل بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية وتهدف الى اعادة الروح الى القاهرة كعاصمة لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص باعتبارهم شركاء التنمية من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية .



وأضاف المحافظ أن Cairo Eye تعد اول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها في أفريقيا ، وتقع على ارتفاع ١٢٠ متر وتتيح مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كم ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق ٣٦٠ درجة على مدينة القاهرة.

كما سيتم الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها.



كما أشار المحافظ إلى أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك ، بالإضافة إلى الحفاظ على كافة الأشجار والنخيل الموجودة بالحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كما سيتم زيادة اجمالى المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15 % لتصل إالى 7 آلاف م2 بدلاً من 6100 م2 الموجودة حاليًا.

كما سيتم تطبيق كافة وسائل الأمان مضيفا أنه تم وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير وسائل مختلفة للوصول إلى المشروع مثل خدمة النقل النهري ، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع ٥٠٠ سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف .

واكد المحافظ أن رؤية الدولة لتطوير العاصمة تعتمد على الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة مع اثرائها بالمشروعات السياحية العالمية الحديثة مثل مشروع Cairo Eye والذى يقام على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة لإعادة الدور الريادى والسياحى للقاهرة على خارطة السياحة العالمية؟

واضاف المحافظ أن المشروع تم اختياره ليقام فى واحدة من المناطق ذات الخصوصية الشديدة كالزمالك والتى تتمتع بالإطلال على نهر النيل بما يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة ويتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

وبيّن المحافظ انه سيتم إطلاق المشروع العام القادم 2022 مشيرا إلى أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة ١٠٠٠ متر٢ .

PUKmedia - القاهرة - ابراهيم محمد شريف

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