رسمياً.. شهد مدربا لنفط الوسط

2021/01/23 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / سمت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط عبد الغني شهد مدربا للفريق خلفا للمدرب المستقيل جمال علي لقيادة الفريق في منافسات الدوري الممتاز.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عماد عباس أن الإدارة اتفقت رسميا مع المدرب عبد الغني شهد لاستلام المهمة خلفا للمدرب المستقيل جمال علي، لافتا أن الإدارة ستحسم مع المدرب الجهاز الفني المساعد.وبين أن الإدارة تتقدم بجزيل الشكر للمدرب السابق جمال علي ولطاقمه الفني لما قدموه للفريق وتفانيهم في العمل ونتمنى لهم التوفيق.يشار إلى أن المدرب جمال علي قدم استقالته من المهمة والفريق يحتل المركز الثاني في لائحة الترتيب./انتهى

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