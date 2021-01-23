نفط ميسان يرفض استقالة فرحان ويخصم 20 % من رواتب اللاعبين لسوء النتائج

2021/01/23 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /رفضت الهيئة الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي ، السبت ، استقالة المدرب رزاق فرحان، مشددة على التمسك بخدماته لقيادة فريق كرة القدم في مباريات الدوري الممتاز .القرار اتخذ بالاجماع في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد للتباحث في أمور فريق كرة القدم قبل انتهاء المرحلة الاولى للدوري الكروي الممتاز . وصدرت عدة قرارات للهيئة الادارية من شأنها تحسين اداء الفريق ونتائجه في المباريات القادمة ابرزها ، تخويل الكادر التدريبي للتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق في الأنتقالات الشتوية وابعاد بعض اللاعبين حسب قناعات الكادر .وقررت الهيئة خصم 20%‎ من رواتب لاعبي الفريق لشهر كانون الثاني 2021 لسوء النتائج وتلغى العقوبة في حال تحسن النتائج في المباريات القادمة./انتهى

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