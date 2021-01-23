قيادي في حزب أردوغان يقول إن جو بايدن ينحدر من أصل كردي !

2021/01/23 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أورخان مير أوغلو، القيادي بحزب

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينحدر من

أصل كردي من عشيرة بيروكي الكردية قبل

هجرة عائلته إلى الولايات المتحدة.

وقال هذا النائب البر

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