الولايات المتحدة.. وفاة 3655 شخصاً واصابة 186,8 ألف آخرين خلال 24 ساعة

2021/01/23 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم

السبت، أن 186,8 ألف حالة جديدة من الإصابة

بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في

الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وأوضحت الجامعة التي تتابع الوضع

الوبائي في

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