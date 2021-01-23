البرتغال تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات وحصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا

2021/01/23 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البرتغالية،

اليوم السبت، عن تسجيلها 15333 إصابة و274

وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل

ارتفاعا قياسيا لكلا المؤشرين.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في

البلاد، في إحصائية جديدة

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