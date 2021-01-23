2021/01/23 | 18:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عراقيون يكشف: رئاسة الجمهورية عطلت اعدام 8 الاف ارهابي بالسجون

كشف تحالف عراقيون، السبت، عن وجود اكثر من 8 الاف ارهابي في السجون العراقية غالبيتهم اكتسب الحكم به الدرجة القطعية ولم ينفذ، داعيا الى الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة على اعدامهم.

وقال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش ان “اغلب الارهابين لا يخشون العقوبة بتنفيذ جرائمهم كونهم يعلمون عند القبض عليهم يودعون بسجن خمس نجوم ولا ينفذ بحقهم الاعدام مما شجع على الجريمة”.

واضاف ان “هناك اكثر من 8 الاف ارهابي مودع بالسجون العراقية وصدرت بحقهم احكام الاعدام لغالبيتهم”، مشيرا الى ان “عدم تنفيذ الحكم يعود الى امتناع رئاسة الجمهورية عن المصادقة على احكام الاعدام بحقهم”.

وطالب اللكاش بـ”الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين ردا لاعتبار الشهداء الذين سقطوا جراء تلك العمليات الارهابية”.

وافاد اللكاش ان “عدم تنفيذ الحكم جعل من بعض السياسيين مدافعين عنهم تحت مسمى المظلومية والمغيبين وغيرها من التسميات”.

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