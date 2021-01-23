شرطة النجف تنفي العثور على ''ملهى ليلي'' تحت الأرض في مقبرة وادي السلام

2021/01/23 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

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مقبرة وادي السلام النجف

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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نفت قيادة شرطة محافظة النجف، السبت، الانباء التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على ملهى ليلي تحت الأرض في مقبرة وادي السلام، مؤكدة ان الخبر كاذب ولا صحة له على الاطلاق.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (23 كانون الثاني 2021)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن عثور شرطة النجف على ملهى ليلى (ناد ليلي) تحت الأرض في مقبرة وادي السلام".

وأضاف البيان: "لا صحة لهذا الخبر إطلاقا، فهو خبر كاذب يحاول مروجوه في مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لمحافظة النجف الأشرف".

ودعت القيادة في بيانها "المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات، وفي حال وجود معلومة قبل نشرها بإمكانكم التأكد عبر زيارة الموقع الرسمي لشرطة النجف".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان "شرطة النجف تعثر على (ملهى ليلي) تحت الارض في مقبرة وادي السلام وتلقي القبض على اصحابة وتصادر محتوياته".

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