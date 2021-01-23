مجلس النواب يبدأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2021/01/23 | 19:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأ مجلس النواب العراقي، السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن “مجلس النواب، بدأ خلال جلسته المنعقدة اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”. وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب، إن “نائب رئيس مجلس الواب بشير حداد افتتح الجلسة الـ36 من الفصـــل التشريعـــي الأول للسنـة التشريعية الثالثة/الـــدورة النيابيـــة الرابعـة”.

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