فيديو.. زيارة ’مباغتة’ لمدير المرور إلى موقع طباعة لوحات السيارات.. قطع وعداً للعراقيين

2021/01/23 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مدير المرور العامة، طارق اسماعيل، أن العمل جارٍ في موقع طباعة لوحات التسجيل، صباحاً ومساءً لإنهاء معاناة المواطنين، فيما يتعلق بلوحات السيارات.

وقال إسماعيل في تصريح له تابعه "ناس" (23 كانون الثاني 2021) إن "الخطوط الساخنة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة سننهي معاناة المواطنين بخصوص لوحات التسجيل".

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