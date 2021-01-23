2021/01/23 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، اليوم السبت، البرلمان تأجيل استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “البرلمان يؤجل استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الى حين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحة رئيس الهيئة“.

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