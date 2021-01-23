2021/01/23 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مجلس النواب، اليوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يبدا القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.

التالي

منذ 9 دقائق

البرلمان يؤجل استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

منذ 44 دقيقة

البرلمان يباشر باستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات غيابياً

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



الامن النيابية تدعو لاستضافة القادة الامنيين للتحقيق بتفجيري ساحة الطيران

منذ ساعة واحدة

برئاسة الحلبوسي..



البرلمان يباشر بمناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



البرلمان يُصوت على قرار نيابي لإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا

منذ ساعتين

البرلمان يصوت على قانوني انضمام العراق الى اتفاقيتين دوليتين

منذ ساعتين

علاوي مخاطبا بايدن: لا يمكن للديمقراطية الجديدة في العراق النجاة من سيطرة المليشيات غير القانونية

منذ ساعتين

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحداد

منذ 4 ساعات

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

منذ 4 ساعات

العراق يقدم طلباً لـبادين بشأن تواجد القوات الاميركية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبدا القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يبدا القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).