القوات العراقية تتسلم سيارات

2021/01/23 | 19:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، تسليم سيارات عسكرية إلى القوات العراقية.

وقال التحالف في بيان، 23 كانون الثاني/يناير، إنّ "قوات الأمن العراقية تلقت سيارات لاند كروزر تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار من خلال عمليات سحب استثمارات CTEF الأخيرة لاستخدامات النقل الأساسية اللازمة في مهمتنا المشتركة".

The Iraqi security forces received land cruisers valuing nearly $1 million through the recent CTEF divestments for essential transportation use needed in our combined mission to #DefeatDaesh.



pic.twitter.com/Xze2cm66lT

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) January 23, 2021

