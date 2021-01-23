2021/01/23 | 19:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يوجه بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بفيروس كورونا من عدمه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بفيروس كورونا من عدمه) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بفيروس كورونا من عدمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).