2021/01/23 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تعلن تضمين تخصيصات المشمولين بقانون التدرج الطبي في الموازنة

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