المالية النيابية استقطاع رواتب الموظفين لعام 2021 ستشمل الدرجات الخاصة فقط

2021/01/23 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن عدم وجود أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إنه "لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا"،وفقاً لـ"واع".

وأوضح السعيدي أن "الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة، سيتم تحويلها إلى قرار 315 (الخاص بالعاملين بصيغة عقد)"، لافتا إلى أن "اللجنة لديها رؤية فنية حول قرار 315".

ويعتزم مجلس النواب التصويت على قانون الموازنة خلال اسبوع أو اسبوعين، حسبما اعلنت اللجنة المالية أمس الجمعة.

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