بالوثيقة.. لجنة نيابية تدعو لاستضافة قادة أمنيين حول تفجيري بغداد

2021/01/23 | 19:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، استضافة قادة امنيين للتحقيق في حادث التفجيرين الارهابيين بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة الاتحادية بغداد اول مس الخميس.

وكانت العاصمة الاتحادية بغداد قد تعرضت صباح الخميس المنصرم، لاعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم في منطقة الباب الشرقي ببغداد أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، صادرة من اللجنة ومرسلة الى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، تدعو الى استضافة عدد من القادة الأمنيين في مجلس النواب للوقوف على اسباب الحادث الارهابي.

وادناه نسخة من الوثيقة

PUKmedia خاص

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