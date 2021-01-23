تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل عن صحته

2021/01/23 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر مجلس النواب تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحته.وكانت رئاسة مجلس النواب تسلمت كتابا موقعا من المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات ، يشير الى ان الوضع الصحي لرئيس الجهاز التنفيذي متدهورة حاليا لاصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجز المنزلي الاجباري لحين التماثل للشفاء ،بحسب التقارير الطبية .ويرجو فيه تأجيل الموعد الى تاريخ لاحق وحضوره بعد تحسن حالته الصحية ./انتهى5

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