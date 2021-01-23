وصول المنتخب الوطني العراقي الى مطار البصرة الدولي

2021/01/23 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الى مطار البصرة الدولي مساء اليوم السبت ، ومن المقرر ان تصل الوفود الخليجية يوم غد الاحد.وكان باستقبال بعثة المنتخب الوطني في المطار معاون محافظ البصرة لشؤون الرياضة مهند السعد وشخصيات رياضية اخرى ، وسيلتقي اسود الرافدين بمنتخب الكويت ، في السابع والعشرين من الشهر الحالي في المدينة الرياضية بالبصرة .وكان مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش ومساعدوه وصلوا امس الجمعة الى مطار البصرة الدولي./انتهى

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