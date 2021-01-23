2021/01/23 | 19:22 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [ميسان_اين]قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، التمسك بخدمات مدرب فريق كرة القدم رزاق فرحان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يتمسك بخدمات مدربه
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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