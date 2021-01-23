2021/01/23 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقد النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، السبت، تصنيف وزارة التخطيط للمحافظات الاكثر فقرا من بينها ميسان، مبينا انه تصنيف للأعلام فقط ولاوجود من انصاف لها في الموازنات.

وقال صروط لـ/المعلومة/ ان “محافظات في العراق بالجنوب تحت خط الفقر وتعيش اوضاع مأساوية وبحسب التصنيف والاعتراف الحكومي”.

واضاف ان “التصنيف اعد من قبل وزارة التخطيط من بينها محافظة ميسان”، مبينا ان “التصنيف للأعلام فقط ولاتوجد غاية للإنصاف خصوصا في الموازنات”.

واوضح صروط ان “اغلب الموازنات لم تنصف فيها محافظة ميسان رغم انها ثاني مدينة عراقية بإنتاج النفط وهجر ابناء مناطقها لتشييد الابار النفطية ولازالوا من دون تعيينات والحقول النقطية تعج بالعمالة الاجنبية”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ميسان: تصنيف التخطيط للمحافظة بالفقيرة للاستهلاك الاعلامي فقط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ميسان: تصنيف التخطيط للمحافظة بالفقيرة للاستهلاك الاعلامي فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).