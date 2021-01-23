اللجنة المالية تجد “مخرجًا فنيًا” لمعالجة قرار العقود والاجور في موازنة 2021.. سنأخذ مستحقاتهم من هذه الفئات

2021/01/23 | 19:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود رؤية فنية لمعالجة تطبيق القرار 315 في موازنة 2021 والمختصة بالعقود والاجور اليومية.

وقالت اللجنة إن ” الأموال التي ستستقطع من بعض مواطن الترف بمؤسسات الدولة سيتم تحويلها إلى القرار 315 الخاص بالعقود”، مشيرة الى انها “تحمل رؤية فنية بشأن القرار 315.”

وكانت اللجنة اكدت في تصريح صحفي مساء امس، انها بانتظار جواب وزارة المالية بشأن تخصيصات قرار 315 الخاص بالعقود

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